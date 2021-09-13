Механизм снятия закредитованности с граждан создадут ЦБ РФ и Минфин

Москва, 13 сентября. Развитие финансового рынка РФ предполагает создание механизма регулирования закредитованности населения.

Министерство финансов Российской Федерации презентовало Стратегию развития финансового рынка на период до 2030 года. Согласно тексту документа, ведомство намеревается в партнерстве с Центробанком создать рабочий механизм, который позволит россиянам выходить из закредитованного положения. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в стране важно учредить эффективную систему банкротства, которая будет действовать в отношении физических лиц. Помимо этого, по мнению экспертов, в России должен появиться специальный институт посредничества при оформлении реструктуризации долговой нагрузки жителей РФ.

Известно, что правительство уже продвинулось в решении данного вопроса. Так, были созданы ипотечные каникулы, получен опыт применения института банкротства граждан, а не организаций. Вместе с этим государство защитило прожиточный минимум от посягательств кредитных организаций.

Предполагается, что оправданным станет увеличение ответственности кредитующих компаний за те кредитные решения, которые они принимают при взвешивании рисков и предоставлении займа.

Компания Frank RG отмечает, что россияне в августе текущего года взяли рекордную сумму кредитов в 646,7 млрд рублей. Это превысило прошлогоднее значение на 32,7%.