Филателиста из Новороссийска наказали за почтовую марку с нацистской символикой

Краснодар, 13 сентября. Штраф на две тысячи рублей получил новороссийский коллекционер за объявление о продаже почтовых марок времен Третьего рейха.

Как сообщает издание «Кавказский узел», объявление было найдено в процессе мониторинга объявлений в интернете, после чего в отношении коллекционера Сергея Рязанцева был составлен административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

По заключению суда объявление о продаже марок публично демонстрировало нацистскую символику, поэтому коллекционер был наказан по закону. Сам Рязанцев свою вину не признает и сетует на конфискацию коллекционных предметов, выставленных на продажу.

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