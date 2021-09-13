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В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
Политика
В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
Global Look Press  /  Xinhua

Москва, 13 сентября. Российская сторона прорабатывает вопрос отправки в Афганистан гуманитарной помощи, сообщили представители МИД РФ.

Согласно полученной информации, в ближайшее время на территорию азиатской страны могут отправить продукты питания и лекарственные средства, пишет РИА Новости.

Глава дипломатической миссии России в Кабуле Дмитрий Жирнов уже заявлял, что Москва изучает вопрос поставок гуманитарной помощи в Афганистан. По его словам, российское посольство составило список гуманитарных нужд.

Дмитрий Жирнов добавил, что сейчас Афганистан столкнулся с экономическим кризисом. Эта ситуация обусловлена тем, что бюджет страны ранее формировался за счет западного донорства.

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