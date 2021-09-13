Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 12:38
12:37
Происшествия
Петербурженка избивала палкой своих детей и морила голодом
12:35
Политика
МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти
12:30
Весь мир
Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
12:25
Политика
Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
12:25
Спорт
Совет директоров КХЛ переизбрал Геннадия Тимченко на пост председателя
12:24
Общество
В Ленобласти спасатели на носилках вынесли из леса ушедшую за грибами пенсионерку
12:24
Происшествия
Суд отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Mellstroy
12:22
Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
12:19
Общество
Легенда песни: Денис Майданов рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума
12:16
Экономика
Россиянам рассказали, как распознать настоящее фермерское мясо
Все новости

Он мой очень хороший друг: Сергей Трофимов поздравил Александра Розенбаума с юбилеем
Общество
Он мой очень хороший друг: Сергей Трофимов поздравил Александра Розенбаума с юбилеем
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov / Anna Salynskaya

Российский певец, композитор, народный артист России Александр Розенбаум сегодня празднует юбилей — 70 лет. Артист родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В беседе с корреспондентом ФАН советский и российский автор-исполнитель песен, певец, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов поздравил юбиляра с 70-летием.

«Он мой очень хороший друг, потрясающий музыкант и поэт. Я считаю, что он — это самое настоящее явление в нашей российской культуре. Хочется пожелать ему в первую очередь здоровья, чтобы желание писать никогда не исчезало. И еще хочется пожелать, чтобы мы с ним чаще встречались», — сказал Сергей Трофимов.

Александр Розенбаум — заслуженный артист Российской Федерации (30 августа 1996 года), народный артист Российской Федерации (15 мая 2001 года), автор нескольких десятков песен и 15 книг, записал более 30 альбомов. Сыграл в 9 фильмах, его песни звучат в 22 кинокартинах. Его песни об афганской войне являются одними из самых известных музыкальных произведений на эту тему. В неспокойные времена артист лично был в Афганистане и выступал для тех, кто был далеко от дома.

Ранее легенды русского рока собрались в Кронштадте, чтобы отметить юбилей Ленинградского рок-клуба. Концерт состоялся в парке «Остров фортов» с ограниченным количеством зрителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Он мой очень хороший друг: Сергей Трофимов поздравил Александра Розенбаума с юбилеем
розенбаум юбилей трофимов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru