Он мой очень хороший друг: Сергей Трофимов поздравил Александра Розенбаума с юбилеем

Российский певец, композитор, народный артист России Александр Розенбаум сегодня празднует юбилей — 70 лет. Артист родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В беседе с корреспондентом ФАН советский и российский автор-исполнитель песен, певец, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов поздравил юбиляра с 70-летием.

«Он мой очень хороший друг, потрясающий музыкант и поэт. Я считаю, что он — это самое настоящее явление в нашей российской культуре. Хочется пожелать ему в первую очередь здоровья, чтобы желание писать никогда не исчезало. И еще хочется пожелать, чтобы мы с ним чаще встречались», — сказал Сергей Трофимов.

Александр Розенбаум — заслуженный артист Российской Федерации (30 августа 1996 года), народный артист Российской Федерации (15 мая 2001 года), автор нескольких десятков песен и 15 книг, записал более 30 альбомов. Сыграл в 9 фильмах, его песни звучат в 22 кинокартинах. Его песни об афганской войне являются одними из самых известных музыкальных произведений на эту тему. В неспокойные времена артист лично был в Афганистане и выступал для тех, кто был далеко от дома.

Ранее легенды русского рока собрались в Кронштадте, чтобы отметить юбилей Ленинградского рок-клуба. Концерт состоялся в парке «Остров фортов» с ограниченным количеством зрителей.