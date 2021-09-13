Американец рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания

Москва, 13 сентября. Прилетевший из Лос-Анджелеса в Москву американец влюбился в российскую столицу с первых минут пребывания, своими впечатлениями он поделился с соотечественником блогером Майком.

Житель солнечного города Ангелов признался, что его предупреждали о холодной погоде в России, снежных зимах почти круглый год. Собираясь в поездку в июне, он взял с собой теплую одежду и обувь. Но страшилки про страну не помешали американцу влюбиться в Москву.

«Я обрадовался, что это оказалось неправдой, вот только зимние ботинки я брал зря», — Майк рассказал историю соотечественника в своем блоге на дзен-канале «Американец и Родина».

Погода в Москве была теплой и солнечной, работники аэропорта помогли иностранцу вызвать такси и обменять валюту. У гостя российской столицы остались приятные впечатления от пребывания в крупнейшей воздушной гавани России.

Москва влюбила в себя с первых минут, американец отметил чистоту и большое количество зелени. На шум он не жаловался, привык к нему в Америке.

Впечатлила иностранца и транспортная система мегаполиса, дешевое метро. Он сравнил Россию и Америку, и оказалось, что в гостях ему было проще передвигаться, чем в родном городе.

«В Лос-Анджелесе и месяца не смогу жить без машины, все магазины, офисы, развлекательные центры находятся далеко от жилых зон, а автобусов очень мало», — пояснил американец.

Американца поразило, что русские всегда готовы прийти на помощь. Кроме того, его часто стремились угостить традиционными блюдами, за время пребывания в Москве ему довелось попробовать блины, селедку под шубой, пельмени, жареную картошку и другие русские яства.

Несколько раз американцу удалось побывать за городом, в лесу. Природа показалась заграничному гостю восхитительной, он отметил, что в России она «другая, более простая», чем в США. Это была первая, но не последняя поездка в Москву, сейчас американец планирует путешествие на Байкал.

Блогер Майк после жизни в России очень полюбил местные кушанья, поэтому во время визитов в Америку стал посещать русские магазины. В своем блоге он рассказал, сколько стоят обычные продукты в таких супермаркетах.