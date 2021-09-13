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Заработок звезд на рекламе в Instagram подсчитали аналитики Yoloco
Экономика
Заработок звезд на рекламе в Instagram подсчитали аналитики Yoloco
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Москва, 13 сентября. Отечественных блогеров и деятелей культуры изучили на предмет дороговизны их рекламных постов в Instagram.

Организация Yoloco, которая специализируется на анализе профилей в социальных сетях через мощности искусственного интеллекта, изучила российский сегмент Instagram по запросу издания РБК.

Результатом проведенной работы стало выяснение цен на рекламу в сториз через популярную соцсеть. По итогам анализа оказалось, что мужчины-блогеры, как правило, получают за продвижение больше чем женщины, а владельцы аккаунтов с домашними животными просят большее вознаграждение.

Дороже всего реклама оценивается среди юмористов-профессионалов и комиков, если речь идет о сегменте крупных блогеров с числом подписчиков от 1 до 2 млн человек (62,7 тыс. рублей). Меньше всего получают за посты пранкеры, а также вайнеры.

Если затрагивать наиболее серьезных «акул бизнеса», то на первой строчке окажется певец Алишер Моргенштерн, реклама в аккаунте которого продается за 2 млн рублей. Далее за ним располагается блогер Александра Митрошина, чей пост может достигать в цене 1 млн рублей. Менее миллиона за пост берут комедиант Михаил Галустян (800 тыс. рублей) и видеоблогер Дина Саева (600 тыс. рублей), а за 500 тыс. рублей рекламу размещают модель Анастасия Решетова и телеведущая Лера Кудрявцева.

Примечательно, что, согласно данным Yoloco, наиболее значимые блогеры Северной столицы предоставляют свои площадки для рекламы за большие деньги, нежели чем московские представители. Эксперты объясняют это особенной «питерской школой блогерства».

Становление знаменитого американского актера Брюса Уиллиса лицом одного из российских операторов сотовой связи ранее прокомментировал маркетолог Николай Григорьев.

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Все новости / Экономика / Заработок звезд на рекламе в Instagram подсчитали аналитики Yoloco
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