Представитель МИД Китая осудил вмешательство США во внутренние дела России

Пекин, 13 сентября. Министерство иностранных дел Китая выразило поддержку Москве и осудило вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела России.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин считает неприемлемым вмешательство Вашингтона в дела Москвы.

Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее сообщила, что американские цифровые компании предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела страны. В частности, США пытаются повлиять на парламентские выборы в РФ, которые пройдут с 17 по 19 сентября текущего года.

Дипломат добавила, Москва имеет доказательства нарушения законодательства России американскими цифровыми ресурсами.