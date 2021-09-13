Иран проведет новый этап переговоров по ядерной сделке в Австрии

Вена, 13 сентября. Иран возобновит переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде во время пресс-конференции.

Процесс пройдет в Вене. Дипломат заявил, что Тегеран постарается ни на минуту не задерживать его. В Иране надеются, что другие участники переговоров будут придерживаться объективной позиции.

«Иран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий», — подчеркнул Саид Хатибзаде.

Переговоры по ядерной сделке проходят в столице Австрии с апреля. Участниками процесса, помимо Ирана, являются Россия, Германия, Великобритания, Франция и Китай.

Стороны обсуждают вопрос снятия санкций США с исламской республики. Также они подняли тему выполнения Ираном всех взятых обязательств в ядерной сфере. Президент республики Эбрахим Раиси отвергал возможность переговоров под давлением Запада.

Ранее в МИД России заявили, что обеспокоены прогрессом в иранской ядерной программе. Как пишет НСН, замглавы ведомства Сергей Рябков встревожен сотрудничеством Международного агентства по атомной энергии и Тегерана.