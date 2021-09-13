Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 11:10
11:10
Происшествия
Автобус с украинскими студентами попал в смертельное ДТП на юго-западе Турции
11:09
Общество
Минздрав России назвал грудное вскармливание противопоказанием для вакцинации от COVID-19
11:09
Экономика
Механизм снятия закредитованности с граждан создадут ЦБ РФ и Минфин
11:09
Политика
Аналитик Марков предрек полный запрет русского языка на Украине
11:06
Общество
Эфир: Как Петербург отмечает 800-летие Александра Невского
11:03
Политика
В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
11:02
Шоу-бизнес
Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
10:59
Происшествия
Материалы дела о крушении L-410 под Иркутском перенаправлены в центральный аппарат СК
10:58
Весь мир
На США надвигается новый шторм «Николас»
10:58
Общество
Американец рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания
Все новости

Иран проведет новый этап переговоров по ядерной сделке в Австрии
Политика
Иран проведет новый этап переговоров по ядерной сделке в Австрии
guide.travel.ru  /  Gryffindor CC BY

Вена, 13 сентября. Иран возобновит переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде во время пресс-конференции.

Процесс пройдет в Вене. Дипломат заявил, что Тегеран постарается ни на минуту не задерживать его. В Иране надеются, что другие участники переговоров будут придерживаться объективной позиции.

«Иран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий», — подчеркнул Саид Хатибзаде.

Переговоры по ядерной сделке проходят в столице Австрии с апреля. Участниками процесса, помимо Ирана, являются Россия, Германия, Великобритания, Франция и Китай.

Стороны обсуждают вопрос снятия санкций США с исламской республики. Также они подняли тему выполнения Ираном всех взятых обязательств в ядерной сфере. Президент республики Эбрахим Раиси отвергал возможность переговоров под давлением Запада.

Ранее в МИД России заявили, что обеспокоены прогрессом в иранской ядерной программе. Как пишет НСН, замглавы ведомства Сергей Рябков встревожен сотрудничеством Международного агентства по атомной энергии и Тегерана.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Иран проведет новый этап переговоров по ядерной сделке в Австрии
иран вена ядерная сделка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru