Читатели Daily Mail: у США и Великобритании не хватит смелости воевать с Россией

Лондон, 13 сентября. Страны НАТО не могут противостоять ВС РФ в случае войны, заявили жители Великобритании, прокомментировавшие российско-белорусские учения «Запад-2021».

Войска России и Белоруссии принимают участие в совместных масштабных учениях «Запад-2021», начавшихся 10 сентября. Журналисты британского издания Daily Mail, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», отметили, что в маневрах было задействовано свыше 200 000 военнослужащих, а также множество образцов наземной, морской и авиационной техники.

Власти РФ и Республики Беларусь не раз отмечали, что характер мероприятия исключительно оборонительный, однако жители западных стран всерьез встревожились из-за названия учений. Эксперты из государств, входящих в состав Североатлантического альянса, даже опасаются, что российские и белорусские войска якобы планируют вторжение в одну из приграничных стран.

Авторы материала опубликовали снимки, сделанные в ходе маневров. Фото сильно впечатлили читателей издания, ввиду чего они весьма оживленно прокомментировали увиденное. По мнению многих пользователей британского сегмента Сети, ЕС бессилен против России, поэтому европейцам необходимо сформировать объединенную армию, подчиняющуюся Еврокомиссии, чтобы иметь возможность противостоять такой силе. Однако другие комментаторы усомнились в подобной идее, отметив отсутствие единства среди европейских держав, из-за чего общеевропейские войска окажутся малоэффективными.

«О да, Европейская армия, русские будут в ужасе от этого! 14 дней многонациональных обсуждений перед каждым тактическим маневром, при этом французы и итальянцы каждый раз голосуют за отступление», — высказался один из комментаторов.

«Не волнуйся, наша армия трансгендеров залюбит их до смерти, чмоки-чмоки», — иронично предложил необычный ответ России на «Запад-2021» другой читатель издания.

Некоторые британцы подчеркнули, что у Вашингтона и Лондона не хватит смелости, чтобы вступить в вооруженный конфликт с равным по силе противником. Один из читателей и вовсе пожелал, чтобы Россия «вторглась» в Европу, так как европейцам явно недостает благоразумия.

Ранее полковник запаса Михаил Тимошенко объяснил, почему в плане по созданию общеевропейской армии отсутствует смысл. По его словам, «российская угроза», от которой хотят «защищаться» европейцы, попросту не существует. Кроме того, эксперт усомнился, что Евросоюзу вообще удастся сформировать объединенные войска.

Ранее представители Балтийского флота сообщили об отработке перехвата крылатой ракеты условного противника пилотами Су-27 в рамках учений «Запад-2021», передает телеканал «360». По их словам, российские истребители успешно ликвидировали угрозу управляемыми боеприпасами класса «воздух-воздух».