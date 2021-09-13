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Денежная надбавка ждет российских пенсионеров с 1 октября

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 10:51
Экономика
Денежная надбавка ждет российских пенсионеров с 1 октября
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 13 сентября. День пожилого человека отмечается в России 1 октября. В связи с этим пенсионеры ряда регионов получат подарки и денежные надбавки.

Доплаты ко Дню пожилого человека значительно различаются в зависимости от места проживания пенсионера. В одних регионах граждане получают подарки, а в других — надбавки. Обычно деньги перечисляют автоматически, и никаких заявлений от пенсионеров не требуется.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000, а людям старше 70 — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона», — рассказал в комментарии Life адвокат Алексей Гавришев.

Юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова добавила, что с 1 октября в России будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых органов исполнительной власти. Соответствующее постановление правительства было выпущено в мае, напомнила специалист.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее оценил идею расформирования Пенсионного фонда для повышения выплат пенсионерам. По его словам, ликвидация ПФР никак не изменит размер пенсий. Кроме того, в случае закрытия учреждения заниматься выплатами станет некому.

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пенсии выплаты день пожилого человека
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