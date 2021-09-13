Актера Любшина после падения в театре переводят из реанимации в травматологию

Москва, 13 сентября. Появились подробности о состоянии актера Станислава Любшина, госпитализированного после падения на репетиции в МХТ им. Чехова

Известный артист попал в больницу 11 сентября около 22:35, у него диагностировали сотрясение головного мозга. Любшина сразу направили в реанимацию, а после стабилизация состояния, его переводят в травматологию.

В больнице, где находится актер, подтвердили ФАН, что травму он получил в театре. Артисты МХТ им. Чехова из-за плотного графика часто репетируют по вечерам.

В апреле Любшину исполнилось 88 лет, но он не хочет уходить со сцены. На его счету несколько десятков ролей в кино, среди которых такие картины, как «Кин-дза-дза!», «Царь Иван Грозный», сериал «Годунов».

По предварительным данным, артист ударился головой во время репетиции. В больницу его доставили на скорой прямо из театра.