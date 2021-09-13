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Станислав Любшин получил серьезную травму головы на репетиции в МХТ им.Чехова

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 10:40
Общество
Станислав Любшин получил серьезную травму головы на репетиции в МХТ им.Чехова
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 13 сентября. Народного артиста РСФСР Станислава Любшина экстренно госпитализировали после репетиции спектакля в МХТ им.Чехова. Звезда театра и кино, по информации СМИ, получил травму головы.

В апреле этого года Станислав Любшин отпраздновал 88 день рождения. Несмотря на почтенный возраст, артист продолжал активно работать в театре. Во время последней репетиции спектакля в МХТ им. Чехова актер получил серьезную травму головы. Медики, прибывшие на место происшествия, приняли решение о госпитализации Любшина.

По данным «СтарХита», народный артист находится в московской городской клинической больнице №67. Состояние звездного пациента оценивается как тяжелое. Детали инцидента пока неизвестны. Коллеги звезды надеются, что травма не помешает ему вернуться на сцену.

За свою актерскую карьеру Любшин сыграл несколько десятков ролей на экране. Народная слава и любовь к артисту пришли после выходов картин «Кин-дза-дза!» и «Царь Иван Грозный». Дважды звезду признавали лучшим актером отечественного кино — в 1968 году за фильм «Щит и меч» и в 1979 году за роль в «Пяти вечерах».

В конце августа в больницу с инсультом попал известный актер Иван Краско. Концертный директор Вячеслав Смородинов рассказал, что 90-летний артист до сих пор находится в НМИЦ имени Алмазова. Несмотря на улучшение состояния, врачи не спешат выписывать Краско.

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