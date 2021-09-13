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На США надвигается новый шторм «Николас»
Весь мир
На США надвигается новый шторм «Николас»
Global Look Press  /  imago stock&people

Техас, 13 сентября. На юго-западе Мексиканского залива сформировался новый шторм «Николас». Стихия угрожает прибрежным районам Техаса и Луизианы, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным синоптиков, «Николас» пройдет в понедельник вблизи побережья северо-восточной Мексики и южной части Техаса. Во вторник шторм переместится к центральной части штата. Стихия будет усиливаться до тех пор, пока не достигнет северо-западной стороны побережья Мексиканского залива.

Скорость ветра в пределах шторма достигает порядка 18 18 м/с. «Николас» может вызвать выпадения до 40 см осадков, что может привести к небольшим наводнениям.

Ида

29 августа на США обрушился ураган «Ида». Начавшись в Луизиане, он переместился в Мэриленд, Пенсильванию, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Ему присвоили четвертую степень из пяти, а его скорость составила более 200 километров в час. Жертвами стихии стали 66 человек. Коммунальные службы также заявили, что ураган повредил значительное количество линий электропередач. Больше всего досталось Новому Орлеану и юго-западной части Миссисипи.

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