На США надвигается новый шторм «Николас»

Техас, 13 сентября. На юго-западе Мексиканского залива сформировался новый шторм «Николас». Стихия угрожает прибрежным районам Техаса и Луизианы, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Here are the 4 PM CDT Sun, Sep 12 Key Messages for Tropical Storm #Nicholas. Storm Surge Warning and Hurricane Watch issued for a portion of the Texas coast. Significant rainfall amounts could lead to flash and urban flooding this week. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/u7rEKQTYNX — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2021

По данным синоптиков, «Николас» пройдет в понедельник вблизи побережья северо-восточной Мексики и южной части Техаса. Во вторник шторм переместится к центральной части штата. Стихия будет усиливаться до тех пор, пока не достигнет северо-западной стороны побережья Мексиканского залива.

1130 PM CDT Special Advisory: Hurricane Hunter aircraft and radar data indicate that the center of Tropical Storm #Nicholas has reformed farther north, and therefore a special advisory has been issued. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oskI5IN4aN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2021

Скорость ветра в пределах шторма достигает порядка 18 18 м/с. «Николас» может вызвать выпадения до 40 см осадков, что может привести к небольшим наводнениям.

Ида

29 августа на США обрушился ураган «Ида». Начавшись в Луизиане, он переместился в Мэриленд, Пенсильванию, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Ему присвоили четвертую степень из пяти, а его скорость составила более 200 километров в час. Жертвами стихии стали 66 человек. Коммунальные службы также заявили, что ураган повредил значительное количество линий электропередач. Больше всего досталось Новому Орлеану и юго-западной части Миссисипи.