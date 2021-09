На США надвигается новый шторм «Николас»

Техас, 13 сентября. На юго-западе Мексиканского залива сформировался новый шторм «Николас». Стихия угрожает прибрежным районам Техаса и Луизианы, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Here are the 4 PM CDT Sun, Sep 12 Key Messages for Tropical Storm #Nicholas. Storm Surge Warning and Hurricane Watch issued for a portion of the Texas coast. Significant rainfall amounts could lead to flash and urban flooding this week. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/u7rEKQTYNX