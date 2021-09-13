РЖД запустит дополнительные поезда в Петербург и Нижний Новгород в ноябре

Москва, 13 сентября. Руководство РЖД приняло решение запустить несколько дополнительных поездов. Они будут ходить между городами в начале ноября.

В общей сложности будет запущено порядка 160 дополнительных составов. Они будут ходить, в том числе, в Санкт-Петербург и Нижний Новгород в период с 3 по 7 ноября. Такое решение холдинг принял из-за того, что в праздники количество путешественников существенно вырастает.

«Чтобы было легче строить планы, мы назначаем более 160 дополнительных поездов. А если и этого будет мало — добавим еще или увеличим составность уже назначенных», — сообщили в пресс-службе РЖД в Telegram-канале.

Не так давно РЖД и финская железнодорожная компания VR Group заявили о готовности возобновить пассажирское сообщение между Россией и Финляндией. Они надеются, что это произойдет в самое ближайшее время.