Брат Кейт Миддлтон женился спустя год после помолвки

Лондон, 13 сентября. Младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джеймс женился на своей любимой девушке Ализи Тавене. Фотографией счастливого дня он поделился в Instagram.

На опубликованном снимке смеющаяся Ализи Тавене позирует в белом платье с открытыми плечами. Джеймс Миддлтон выбрал кремовый костюм с голубой рубашкой и темным галстуком.

«Мистер и миссис Миддлтон. Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении своей семьи, друзей и собак», — поделился брат герцогини.

Публикация за половину суток набрала более 65 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Джеймса нежно поздравила сестра Пиппа.

«Громадные поздравления, Джей и Эй. Этого стоило ждать!» — написала она.

Джеймс Миддлтон познакомился с будущей женой три года назад. В прошлом году брат герцогини Кембриджской сделал предложение Ализи, но из-за коронавируса торжественное событие решили отложить. Для пары это было тяжелое время, им пришлось жить на два дома и готовиться к свадьбе во время самоизоляции.

Ранее Кейт Миддлтон наконец-то заявила о себе в Сети после двух месяцев молчания. Герцогиня отреагировала на победу британской теннисистки Эммы Радукану в полуфинальном матче в рамках US Open.