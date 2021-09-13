Эфир: Как Петербург отмечает 800-летие Александра Невского

В понедельник, 13 сентября, с 13:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Мероприятия в честь этого события пройдут в Петербурге с 12 по 19 сентября. В городе будут организованы шествия, литературные и исторические вечера. Концерт, на котором прозвучат сочинения, посвященные только Александру Невскому, состоится в Александро-Невской лавре 17 сентября в Духовно-просветительском центре «Святодуховский». Участие в нем примут известные ансамбли и хоры, солисты петербургских театров, исполнители духовной музыки.

Молодые композиторы Санкт-Петербурга и других городов России, а также композиторы из Германии, Швеции, США будут воспевать в своих произведениях Александра Невского. Прозвучат гимны, песнопения, стихиры, тропари и кондаки, прославляющие жизнь и деяния полководца.

Почему фигура Невского так важна для современников?

Какие произведения будут исполнены на концерте?

Что можно ответить критикам Александра Невского, которые упрекают его за сотрудничество с Золотой Ордой?

Кто из зарубежных гостей будет участвовать в концерте?

Какие необычные инструменты будут использованы на концерте?

Об этом на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот» рассказывают руководитель хора Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл», заслуженная артистка России Валентина Копылова-Панченко и лауреат международных конкурсов, автор и исполнитель песен духовного содержания Анна Абикулова.