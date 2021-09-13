Медведев прокомментировал свою необычную реакцию на победу в финале US Open-2021

Нью-Йорк, 13 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что на корте не любит сдерживать эмоций после победы. Тренер спортсмена называет его поведение «русским стилем».
Россиянин в решающем матче US Open-2021 обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Победа принесла Медведеву первый титул на турнирах «Большого шлема» — прежде он дважды выходил в финал, но проигрывал. Встреча с Джоковичем на US Open-2021 стала для российского спортсмена своеобразным реваншем. В этом году он уступил сербу в решающей встрече Открытого чемпионата Австралии.
Долгожданную победу Даниил Медведев решил отпраздновать довольно оригинально. После успешного матчбола теннисист повалился на корт и несколько секунд пролежал неподвижно на боку. Геймеры сразу же догадались, что Медведев попытался спародировать празднование гола из симулятора FIFA, которое называется «падение кирпича».
???? @DaniilMedwed pic.twitter.com/VlqihQ7hSY— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
После финала теннисист признался, что любит праздновать победу эмоционально и «по-особенному». По словам Медведева, безумная идея сделать на жестком корте «падение кирпича» пришла к нему давно, но все это время ждала своего часа.
«Я люблю играть в футбольный симулятор на приставке <...> Хотел отпраздновать так, чтобы это понравилось людям и моим друзьям, с которыми я играю, а не для того, чтобы попасть в газеты», – цитирует слова теннисиста РИА Новости Спорт.
Перед финалом US Open Новак Джокович отметил теннисный IQ Медведева. Серб считает, что россиянина от остальных спортсменов отличают нетипичные удары и способность выходить из трудных ситуаций.