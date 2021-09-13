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Медведев прокомментировал свою необычную реакцию на победу в финале US Open-2021

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 10:21
Спорт
Медведев прокомментировал свою необычную реакцию на победу в финале US Open-2021
wikipedia.org  /  Dacoucou/CC BY-SA 4.0

Нью-Йорк, 13 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что на корте не любит сдерживать эмоций после победы. Тренер спортсмена называет его поведение «русским стилем».

Россиянин в решающем матче US Open-2021 обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Победа принесла Медведеву первый титул на турнирах «Большого шлема» — прежде он дважды выходил в финал, но проигрывал. Встреча с Джоковичем на US Open-2021 стала для российского спортсмена своеобразным реваншем. В этом году он уступил сербу в решающей встрече Открытого чемпионата Австралии.

Долгожданную победу Даниил Медведев решил отпраздновать довольно оригинально. После успешного матчбола теннисист повалился на корт и несколько секунд пролежал неподвижно на боку. Геймеры сразу же догадались, что Медведев попытался спародировать празднование гола из симулятора FIFA, которое называется «падение кирпича».

После финала теннисист признался, что любит праздновать победу эмоционально и «по-особенному». По словам Медведева, безумная идея сделать на жестком корте «падение кирпича» пришла к нему давно, но все это время ждала своего часа.

«Я люблю играть в футбольный симулятор на приставке <...> Хотел отпраздновать так, чтобы это понравилось людям и моим друзьям, с которыми я играю, а не для того, чтобы попасть в газеты», – цитирует слова теннисиста РИА Новости Спорт.

Перед финалом US Open Новак Джокович отметил теннисный IQ Медведева. Серб считает, что россиянина от остальных спортсменов отличают нетипичные удары и способность выходить из трудных ситуаций.

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