Сенатор Джабаров: испытания в КНДР новой крылатой ракеты не несут угрозу России

Москва, 13 сентября. Совфед РФ отреагировал на испытания крылатой ракеты большой дальности в КНДР. По словам сенатора Владимира Джабарова, они не представляют опасности для России.

В понедельник стало известно, что в КНДР прошли испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об испытаниях рассказали корреспонденты Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). РИА Новости взяло комментарий у первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова по поводу тестового пуска ракет.

«Вряд ли эти ракеты несут угрозу для нашей территории», — сказал Джабаров.

На испытания северокорейской ракеты уже отреагировали представительства Японии, США и Южной Кореи. Из их заявлений следует, что точной информации о характеристиках ракеты у военных пока что нет. Сеул объявил, что пока анализирует пуск. В Токио отказались от комментариев, но сообщили, что также заняты сбором информации. Вашингтон подчеркнул, что в Пентагоне пристально отслеживают ситуацию на Корейском полуострове.

По сообщению ЦТАК, новая ракета является ключевым объектом в выполнении пятилетнего плана развития оборонной науки КНДР. По словам разработчиков, ракета также способна поражать цели на расстоянии в 1,5 тыс. километров.