Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 11:09
11:06
Общество
Эфир: Как Петербург отмечает 800-летие Александра Невского
11:03
Политика
В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
11:02
Шоу-бизнес
Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
10:59
Происшествия
Материалы дела о крушении L-410 под Иркутском перенаправлены в центральный аппарат СК
10:58
Весь мир
На США надвигается новый шторм «Николас»
10:58
Общество
Американец рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания
10:54
Экономика
Заработок звезд на рекламе в Instagram подсчитали аналитики Yoloco
10:54
Происшествия
Специалисты обнаружили второй черный ящик на месте крушения L-410 в Иркутской области
10:53
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис подписал постановление о создании парка «Териберка»
10:53
Происшествия
СК показал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области
Все новости

ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов республики

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 10:21
Армия
ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов республики
Федеральное агентство новостей

Донецк, 13 сентября. Украинские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты Озеряновка и Васильевка. В ходе обстрела украинские силовики выпустили 15 мин калибром 82 миллиметра.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Озеряновка и Васильевка. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра, также сделано 12 выстрелов из БМП-1», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские силовики по приказу командующего ООС усилили слежку за патрулями ОБСЕ. Кроме того, накануне в ЛНР при подрыве на боеприпасе ВСУ пострадал мирный житель республики.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов республики
днр всу донецк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru