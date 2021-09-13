ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов республики

Донецк, 13 сентября. Украинские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты Озеряновка и Васильевка. В ходе обстрела украинские силовики выпустили 15 мин калибром 82 миллиметра.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Озеряновка и Васильевка. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра, также сделано 12 выстрелов из БМП-1», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские силовики по приказу командующего ООС усилили слежку за патрулями ОБСЕ. Кроме того, накануне в ЛНР при подрыве на боеприпасе ВСУ пострадал мирный житель республики.