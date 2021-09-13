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Забота, а не имитация: Онищенко об открытии Бегловым спорткомплекса в Металлострое
Общество
Забота, а не имитация: Онищенко об открытии Бегловым спорткомплекса в Металлострое
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы, академик РАН, последовательный поборник здорового образа жизни Геннадий Онищенко приветствовал открытие в петербургском поселке Металлострой нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). В его открытии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как ранее сообщал ФАН, в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга ввели в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект реализован по программе «Газпром — детям». В церемонии открытия принял участие Александр Беглов.

Спорткомплекс в Металлострое
Невские Новости  / Евгений Борисов

Комментируя появление нового спорткомплекса в Петербурге, Геннадий Онищенко напомнил, что в нашей стране поставлена задача — довести до 70% количество людей, регулярно занимающихся спортом, что является важнейшим показателем здоровьесбережения населения.

«Это очень хорошая новость, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Вообще, считаю, что в так называемые спальные районы должна активнее приходить цивилизация. Мы с вами недавно отпраздновали День трезвости, очень важный праздник, в том числе для таких районов. Нужно сделать так, чтобы у их жителей не было необходимости пить водку в связи с отсутствием нормального досуга, подходящих занятий для души и тела. Так что подобные инициативы нужно всячески приветствовать».

Онищенко отметил, что такие спорткомплексы должны быть максимально доступны, в том числе с точки зрения стоимости абонементов, чтобы как можно больше людей могло заниматься спортом и укреплять свое здоровье.

«В любом случае — это здорово, это истинная забота о населении, а не ее имитация», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Забота, а не имитация: Онищенко об открытии Бегловым спорткомплекса в Металлострое
Федеральное агентство новостей  / 

Сообщается, что новый спортивный комплекс рассчитан на 1300 посетителей. Это первый ФОК в Металлострое, где можно заниматься ледовыми видами спорта круглый год. Помимо ледовой арены там есть бассейны для детей и взрослых, а также создана такая инфраструктура, чтобы люди с ограниченными возможностями тоже могли заниматься спортом.

Отметим, в последнее время поселок Металлострой, который раньше считался довольно депрессивным районом, становится все более удобным для жизни. В частности, там завершается строительство парка на месте бывшего пустыря, который будет называться «Зима-лето». Помимо инфраструктуры для детских активностей, там планируется создать рекреационную и прогулочную зону у водоема. Парк планируется открыть для жителей уже этой осенью.

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онищенко здоровье беглов металлострой
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