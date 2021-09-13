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Эфир: Как остановить рост цен на мясо и борщовый набор

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 10:55
Общество
Эфир: Как остановить рост цен на мясо и борщовый набор
Пресс-служба правительства Мурманской области  / 

В понедельник, 13 сентября, с 10:30, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг президента Ассоциации крестьянских хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды.

В ходе брифинга обсудят очередное подорожание мясных полуфабрикатов, мяса, а также продукции птицефабрик. В этом году уже был отмечен рост цен на продукты (сахар и подсолнечное масло), который привлек внимание властей. Чтобы остановить повышение стоимости этих продуктов, между производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о заморозке цен. На сахар они прекратили свое действие 1 июня, на подсолнечное масло — актуальны до 1 октября. 

Какие факторы влияют на рост цен?

Как много импортных составляющих используют наши фермерские хозяйства — удобрений, семян или пестицидов?

Почему фермеры отдают свою продукцию за бесценок посредникам, но не продают в кооперативных магазинах?

Как стать фермером и организовать рентабельное сельскохозяйственное производство?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает Михаил Шконда.

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