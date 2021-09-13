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Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рассказал, как чуть не умер после спектакля
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рассказал, как чуть не умер после спектакля
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 13 сентября. Актер Александр Михайлов рассказал, как чуть не погиб после спектакля по книге Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Подробностями он поделился в студии шоу «Судьба человека».

Звезда фильма «Любовь и голуби» вспомнил о трагичной судьбе постановки. По его словам, пять актеров, игравших в спектакле «Смерть Ивана Грозного», скончались. Михайлов сам чуть не умер после спектакля.

Артисту стало плохо на работе. Его коллеги сперва подумали, что звезда театра и кино выпил. Но это было не так, пишет Teleprogramma.pro.

«Меня увезли в больницу. Еще бы 15 минут и меня не было. Образовался тромб, который остановил кровь. Полгода я был в Склифе. Потерял 23 килограмма. Был в коме», — заявил артист в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Это уже не первый случай, когда актер чувствует себя плохо после постановки. Однако не всегда истории заканчиваются благополучно. Андрей Миронов во время гастролей в Риге почувствовал недомогание. Он потерял сознание прямо на сцене. Звезду доставили в больницу, где ему диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Спасти артиста не удалось. Он умер в возрасте 46 лет.

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театр смерть михайлов
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