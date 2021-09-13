Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рассказал, как чуть не умер после спектакля

Москва, 13 сентября. Актер Александр Михайлов рассказал, как чуть не погиб после спектакля по книге Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Подробностями он поделился в студии шоу «Судьба человека».

Звезда фильма «Любовь и голуби» вспомнил о трагичной судьбе постановки. По его словам, пять актеров, игравших в спектакле «Смерть Ивана Грозного», скончались. Михайлов сам чуть не умер после спектакля.

Артисту стало плохо на работе. Его коллеги сперва подумали, что звезда театра и кино выпил. Но это было не так, пишет Teleprogramma.pro.

«Меня увезли в больницу. Еще бы 15 минут и меня не было. Образовался тромб, который остановил кровь. Полгода я был в Склифе. Потерял 23 килограмма. Был в коме», — заявил артист в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Это уже не первый случай, когда актер чувствует себя плохо после постановки. Однако не всегда истории заканчиваются благополучно. Андрей Миронов во время гастролей в Риге почувствовал недомогание. Он потерял сознание прямо на сцене. Звезду доставили в больницу, где ему диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Спасти артиста не удалось. Он умер в возрасте 46 лет.