Кабмину поручили предусмотреть средства на индексацию зарплат военных и правоохранителей

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат части граждан в 2022 и 2023 году.

Размер предусмотренных в бюджете средств на индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов должен быть выше уровня инфляции. Документ с поручением Владимира Путина уже опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства дал соответствующее распоряжение после второго этапа XX съезда партии «Единая Россия».

Владимир Путин ранее поручал выплатить всем пенсионерам страны единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Пособие должны были начислить вместе с ежемесячной пенсией, но сделали это «с опережением».