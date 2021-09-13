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«Имею право на инвалидность»: актер Казаков рассказал о здоровье после падения с высоты

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 10:01
Шоу-бизнес
«Имею право на инвалидность»: актер Казаков рассказал о здоровье после падения с высоты
instagram.com  /  @kazakovfly

Москва, 13 сентября. Актер Михаил Казаков, ставший известным благодаря роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», после падения с крыши летом прошлого года до сих пор чувствует сильную боль в ногах.

Артист провел несколько месяцев в больнице, где ему сделали серьезную операцию, потом начался длительный курс реабилитации. Казаков пять месяцев передвигался в инвалидной коляске, а сейчас стал медленно ходить.

«Болты и пластины в ногах останутся со мной навечно: вынуть их после срастания костей невозможно. Я каждый из них могу найти пальцами», — пожаловался актер.

Врачи пообещали, что Казаков все-таки привыкнет ходить с пластинами, но на это нужно много лет. После инцидента его актерская карьера стоит на паузе. Казаков занимается бизнесом по продаже одежды в Твери и не уверен, что в ближайшем будущем вернется на съемочную площадку.

«Имею право оформить инвалидность, но, надеюсь, судьба от этого убережет», — добавил артист в интервью Антенне-Телесемь.

Сериал «Папины дочки» вышел в 2007 году и сразу обрел огромный успех. Зрители с удовольствием наблюдали за буднями многодетного отца. Проект стал большим стартом для актрис Мирославы Карпович, Дарьи Мельниковой и Лизы Арзамасовой.

Ранее супруга фигуриста Ильи Авербуха Лиза Арзамасова вышла на прогулку со своим первенцем Львом. Знаменитость похвасталась новой коляской под цвет пальто.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Имею право на инвалидность»: актер Казаков рассказал о здоровье после падения с высоты
казаков папины дочки Полежайкин
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