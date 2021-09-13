Украинцы возмутились решением роддома в Нововолынске вешать на младенцев этикетки

Киев, 13 сентября. Руководство роддома в украинском городе Нововолынск приняло решение изменить оформление бирок для новорожденных, что понравилось не всем родителям.

Так, в учреждении теперь будут вешать на младенцев специальные этикетки. На них станут указывать как вполне привычные параметры (имя, рост, вес, дата и время рождения), так и не совсем характерные.

Например, на бирках написан «состав» ребенка («50% мама, 50% папа»), а также нанесены специальные символы, которые используются на бирках для одежды: не гладить утюгом, не выжимать, химчистка запрещена и так далее. Фотографии этикеток размещены на странице больницы в Facebook. Однако подобную инициативу врачей не оценили ни депутаты, ни пользователи Сети.

Акушер-гинеколог Лейла Адамян ранее назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка. По ее словам, женщина готова к беременности и родам примерно к 20 годам, когда организм наиболее стрессоустойчив.