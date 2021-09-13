Правительство России продлило разрешение на ввоз праворульных авто без ГЛОНАСС

Москва, 13 сентября. Отечественный кабмин пролонгировал разрешение, касающееся ввоза машин с правым рулем.

Система ГЛОНАСС может не присутствовать на автомобилях, ввозимых на территорию Российской Федерации. Кабинет министров РФ принял решение о том, что разрешение будет действовать до окончания следующего года. Оно касается моделей с правым рулем.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Оно будет актуальным до 3 декабря 2022 года. Отмечается, что разрешение коснется подержанных машин с правым рулем без комплекса ЭРА-ГЛОНАСС.

Воспользоваться возможностью ввезти такой автомобиль смогут водители, которые зарегистрированы в Дальневосточном федеральном округе (или собираются переехать туда), если покупают машину для личных потребностей.