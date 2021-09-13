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Котировки газа в Европе достигли 727 долларов за тысячу кубометров
Экономика
Котировки газа в Европе достигли 727 долларов за тысячу кубометров
pixabay.com

Москва, 13 сентября. Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. На старте торгов котировки голубого топлива достигли отметки в 727 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Биржевые цены на газ преодолели 700 долларов за тысячу «кубов» 9 сентября. Уровень в 600 долларов был пройден в конце августа.

В то же время цены на бирже не отражают реальной стоимости газа для потребителей, так как через торги проходит лишь часть топлива. Остальной объем поступает по долгосрочным контрактам, условия которых не раскрываются. При этом в некоторые из них заложена биржевая стоимость.

Аналитики ожидают, что после запуска «Северного потока — 2» цены на газ в Европе стабилизируются, поскольку рынок получит новый маршрут. Однако другая часть экспертов полагает, что старт поставок по новому газопроводу не изменит ситуацию как минимум до конца 2021 года.

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газ европа энергетика
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