Симферополь, 13 сентября. Экстремистская организация не может представлять коренной народ Крыма. Так заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Недавно первый зампредседателя организации «Меджлис крымскотатарского народа»1 (признана экстремистской и запрещена в РФ) Нариман Джелялов заявил, что крымские татары восемь лет назад дали ему право представлять их интересы.

«Позиция и методы «Меджлиса» сегодня не приемлемы ни с точки зрения российского законодательства, ни с точки зрения международного. Это наглядно показало отсутствие поддержки народом их действий», — сказал Эйваз Умеров в беседе с РИА Новости.

Джелялов арестован по подозрению в диверсии на газопроводе под Симферополем. Умеров добавил: «Меджлис» дискредитировал себя в российском правовом поле.

Недавно глава региональной национально-культурной автономии крымских татар предложил Турции признать полуостров российским регионом. Это необходимо, чтобы Анкара выстроила конструктивные отношения с Москвой.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.