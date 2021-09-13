Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 11:07
11:06
Общество
Эфир: Как Петербург отмечает 800-летие Александра Невского
11:03
Политика
В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
11:02
Шоу-бизнес
Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
10:59
Происшествия
Материалы дела о крушении L-410 под Иркутском перенаправлены в центральный аппарат СК
10:58
Весь мир
На США надвигается новый шторм «Николас»
10:58
Общество
Американец рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания
10:54
Экономика
Заработок звезд на рекламе в Instagram подсчитали аналитики Yoloco
10:54
Происшествия
Специалисты обнаружили второй черный ящик на месте крушения L-410 в Иркутской области
10:53
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис подписал постановление о создании парка «Териберка»
10:53
Происшествия
СК показал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области
Все новости

Молохов назвал опасным прецедентом задержание участника Крымской весны в Праге

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 09:52
Политика
Молохов назвал опасным прецедентом задержание участника Крымской весны в Праге
unsplash.com  /  Polina Podlesnaya

Симферополь, 13 сентября. Задержание в Чехии участника Крымской весны является опасным прецедентом. Так считает политический деятель Александр Молохов.

Недавно в аэропорту Праги правоохранители по выданному Украиной ордеру задержали россиянина Александра Франчетти. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился изучить причины и основания произошедшего.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Молохов в беседе с РИА Новости заявил, что задержание Франчетти связано с активизацией русофобских настроений в Восточной Европе. Толчком стал саммит «Крымской платформы», организованный в Киеве в конце августа.

«Создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — сказал Александр Молохов.

Он уверен, что Франчетти перевезут на Украину. Затем его поместят в одно из учреждений Службы безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Молохов назвал опасным прецедентом задержание участника Крымской весны в Праге
задержание чехия молохов франчетти
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru