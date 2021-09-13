Молохов назвал опасным прецедентом задержание участника Крымской весны в Праге

Симферополь, 13 сентября. Задержание в Чехии участника Крымской весны является опасным прецедентом. Так считает политический деятель Александр Молохов.

Недавно в аэропорту Праги правоохранители по выданному Украиной ордеру задержали россиянина Александра Франчетти. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился изучить причины и основания произошедшего.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Молохов в беседе с РИА Новости заявил, что задержание Франчетти связано с активизацией русофобских настроений в Восточной Европе. Толчком стал саммит «Крымской платформы», организованный в Киеве в конце августа.

«Создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — сказал Александр Молохов.

Он уверен, что Франчетти перевезут на Украину. Затем его поместят в одно из учреждений Службы безопасности.