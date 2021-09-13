Конор Макгрегор стал участником скандала на шоу MTV в Бруклине

Бруклин, 13 сентября. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор устроил потасовку во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался в центре скандала, повздорив с музыкантом Machine Gun Kelly на шоу MTV. По информации TMZ, ирландский боец MMA подошел к рэп-исполнителю, чтобы сфотографироваться. После отказа Макгрегор попытался атаковать музыканта и даже кинул в его сторону стакан. Ирландец уже успел заявить журналисту Джеду Гудману, что не конфликтует с «маленькими ванильными рэперами» и не знаком с Machine Gun Kelly.

Ранее тренер сборной России по футболу Виктор Онопко стал участником массовой потасовки во время матча проходившего в Москве Кубка Легенд. Инцидент произошел во время игры с Турцией, завершившейся победой хозяев турнира со счетом 6:4.