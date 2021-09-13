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Конор Макгрегор стал участником скандала на шоу MTV в Бруклине

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 09:51
Спорт
Конор Макгрегор стал участником скандала на шоу MTV в Бруклине
wikipedia.org  /  Andrius Petrucenia/CC BY-SA 2.0

Бруклин, 13 сентября. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор устроил потасовку во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался в центре скандала, повздорив с музыкантом Machine Gun Kelly на шоу MTV. По информации TMZ, ирландский боец MMA подошел к рэп-исполнителю, чтобы сфотографироваться. После отказа Макгрегор попытался атаковать музыканта и даже кинул в его сторону стакан. Ирландец уже успел заявить журналисту Джеду Гудману, что не конфликтует с «маленькими ванильными рэперами» и не знаком с Machine Gun Kelly.

Ранее тренер сборной России по футболу Виктор Онопко стал участником массовой потасовки во время матча проходившего в Москве Кубка Легенд. Инцидент произошел во время игры с Турцией, завершившейся победой хозяев турнира со счетом 6:4.

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сша скандал макгрегор mtv
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