ФАН публикует кадры с места крушения L-410 в Приангарье

Иркутск, 13 сентября. СК расследует причины крушения самолета Л-410 в Иркутской области. В транспортной прокуратуре сообщили, что найден черный ящик.

Пассажирский самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, упал при заходе на посадку в Иркутской области. По предварительной версии, причиной ЧП стал сбой системы навигации.

В результате трагедии погибли четыре человека, 12 — пострадали. Выживший член экипажа рассказал, что навигатор увел воздушное судно с помощью автопилота правее нужного курса. Командир корабля принял решение уйти на второй круг.

Во время приземления полоса оказалась левее, чем предполагал экипаж. Самолет зацепил сопку и совершил жесткую посадку. День траура по погибшим в Иркутской области объявлен 15 сентября.

Семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 1 млн рублей. Родственники тяжелых пострадавших получат по 500 тысяч рублей, тем, у кого зафиксированы травмы средней степени тяжести, выплатят по 250 тысяч рублей.

Тем временем в лаборатории Межгосударственного авиационного комитета расшифровали данные с бортового самописца пассажирского самолёта Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, сообщал портал A42.RU. Промежуточный отчёт выпустил МАК.