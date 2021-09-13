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Клип рэпера Lil Nas X признан лучшим видео года по версии MTV

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 09:45
Шоу-бизнес
Клип рэпера Lil Nas X признан лучшим видео года по версии MTV
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 13 сентября. Американский рэпер Монтеро Ламар Хилл, известный как Lil Nas X, удостоен главной награды MTV Video Music Awards 2021. Клип артиста на песню Montero признан лучшим видео года.

В воскресенье в Нью-Йорке состоялась 37-я церемония вручения наград за музыкальные клипы MTV Video Music Awards 2021 года. В номинации «Видео года» победил хип-хоп-исполнитель Монтеро Ламар Хилл с роликом на песню Montero (Call Me By Your Name).

Клип рэпера, снятый украинским режиссером Таней Муиньо, вышел весной и стал одним из самых обсуждаемых видео. Lil Nas X в каждой сцене провоцировал публику — по ходу клипа он успевает соблазнить себя, возвыситься в рай, а потом занять трон в аду. Как сообщает канал «360», жюри MTV VMA также решили, что музыкальное видео на песню Montero достойно награды «За лучшую режиссуру».

Вместе с Lil Nas X за награду в категории «Видео года» боролись Эд Ширан, Doja Cat, The Weeknd, Карди Би и Megan Thee Stallion, а также DJ Khaled и Дрейк.

Статуэтку «Песня года» получила 18-летняя певица из Калифорнии Оливия Родриго за трек Drivers License. Исполнителем года по версии MTV признан Джастин Бибер, который стал рекордсменом по количеству номинаций в этом году.

На днях в Сочи прошла церемония награждения премии «ТЭФИ-Мультимедиа». Награды в номинации «Автор» был удостоен ведущий корреспондент одного из сетевых порталов Ростова-на-Дону за публикацию о таганрогском рыбацком районе Богудония и ее жителях.

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