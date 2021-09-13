Запуск цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры

Москва, 13 сентября. Запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Центральным банком РФ, — станет одним из главных проектов в области цифровизации до 2030 года.

Такая информация содержится в представленной Минфином РФ Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Введение новой формы отечественной валюты будет способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры, указано в документе.

Кроме того, цифровой рубль станет содействовать увеличению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и снижению стоимости услуг для граждан и бизнеса.

Согласно стратегии, кабмин и ЦБ продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов с учетом того, что оно несет высокие риски для россиян, а также способно затруднять эффективное проведение макроэкономической политики, направленной на формирование благоприятных экономических условий.

Российская нацвалюта на текущей неделе будет испытывать поддержку со стороны довольно жесткой риторики Центробанка РФ. Об этом заявила аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.