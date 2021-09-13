Спасатели нашли трехлетнего мальчика-аутиста, который трое суток скитался по пустыне

Мальчика обнаружили стоящим на коленях в мелководном ручье в 500 метрах от дома. Покусанный муравьями и утомленный жаждой он пил воду руками прямо из водоема.

При каких именно обстоятельствах пропал малыш в местных СМИ не уточняется. Родители, обнаружив пропажу, сперва решили, что Эй-Джея похитили и обратились в полицию. Была организована масштабная поисковая операция. Чтобы найти ребенка, на ноги были подняты спасатели, работники скорой помощи, пожарные и сотни добровольцев. Днем и ночью дежурили вертолеты, а полицейские на велосипедах прочесывали окрестности. Поиски осложнялись тем, что мальчик страдает аутизмом и не говорит.

К счастью, на третий день розыскных мероприятий по рации, установленной на полицейском вертолете, прозвучало долгожданное: «Я нашел мальчика. Передай им». Малыша обнаружили в 500 метрах от дома, сидящим у мелководной реки. Измученный и уставший он утолял жажду из источника.