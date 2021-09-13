Финансовый план РЖД на 2022 год может значительно измениться

Москва, 13 сентября. Российский кабмин инициировал дискуссии по финплану и инвестпрограмме РЖД на следующий год.

Недостаточность инвестиционной программы Российских железных дорог составляет на данный момент порядка 270 млрд рублей, указывают источники издания «Коммерсантъ».

Железнодорожное строительство будет финансово поддерживаться государством, так как госмонополия не сможет найти соответствующие средства для реализации проектов, убеждены эксперты отрасли. Замгендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук указывает, что схожие проблемы наблюдаются сейчас у иностранных ж/д компаний, вроде Deutsche Bahn или Network Rail.

Известно, что инвестпрограмма РЖД на следующий год была дефицитна еще в плане, который был одобрен Правительством России в декабре прошлого года. Чтобы закрыть нехватку средств на 2022 год, в РЖД предлагались меры, вроде поднятия тарифов на контейнерную перевозку, изменения системы скидок на провоз вагонов, а также внедрения ВЭБ.РФ в капитал монополии на 82 млрд рублей.

Еще одной мерой стало принятие предложения Министерства финансов, согласно которому Российским железным дорогам в 2025-2026 годах будет выделено 140 млрд рублей.

РЖД в настоящее время планирует заняться крупными проектами на территории Дальнего Востока, о чем ранее заявлял генеральный директор организации Олег Белозеров.