Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 11:07
11:06
Общество
Эфир: Как Петербург отмечает 800-летие Александра Невского
11:03
Политика
В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
11:02
Шоу-бизнес
Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
10:59
Происшествия
Материалы дела о крушении L-410 под Иркутском перенаправлены в центральный аппарат СК
10:58
Весь мир
На США надвигается новый шторм «Николас»
10:58
Общество
Американец рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания
10:54
Экономика
Заработок звезд на рекламе в Instagram подсчитали аналитики Yoloco
10:54
Происшествия
Специалисты обнаружили второй черный ящик на месте крушения L-410 в Иркутской области
10:53
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис подписал постановление о создании парка «Териберка»
10:53
Происшествия
СК показал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области
Все новости

Финансовый план РЖД на 2022 год может значительно измениться
Экономика
Финансовый план РЖД на 2022 год может значительно измениться
ИА «Политика Сегодня».  /  Алиса Денисова

Москва, 13 сентября. Российский кабмин инициировал дискуссии по финплану и инвестпрограмме РЖД на следующий год.

Недостаточность инвестиционной программы Российских железных дорог составляет на данный момент порядка 270 млрд рублей, указывают источники издания «Коммерсантъ».

Железнодорожное строительство будет финансово поддерживаться государством, так как госмонополия не сможет найти соответствующие средства для реализации проектов, убеждены эксперты отрасли. Замгендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук указывает, что схожие проблемы наблюдаются сейчас у иностранных ж/д компаний, вроде Deutsche Bahn или Network Rail.

Известно, что инвестпрограмма РЖД на следующий год была дефицитна еще в плане, который был одобрен Правительством России в декабре прошлого года. Чтобы закрыть нехватку средств на 2022 год, в РЖД предлагались меры, вроде поднятия тарифов на контейнерную перевозку, изменения системы скидок на провоз вагонов, а также внедрения ВЭБ.РФ в капитал монополии на 82 млрд рублей.

Еще одной мерой стало принятие предложения Министерства финансов, согласно которому Российским железным дорогам в 2025-2026 годах будет выделено 140 млрд рублей.

РЖД в настоящее время планирует заняться крупными проектами на территории Дальнего Востока, о чем ранее заявлял генеральный директор организации Олег Белозеров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансовый план РЖД на 2022 год может значительно измениться
инвестиции правительство россии Российские железные дороги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru