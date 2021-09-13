Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» стал лидером российского проката

Москва, 13 сентября. Фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» стал лидером российского проката. Картина собрала более 137 миллионов рублей за минувшие выходные.

Фильм режиссера Дестина Дэниела Креттона вышел в российский прокат 2 сентября. По сюжету мастер боевых искусств Шан-Чи оказался в паутине интриг таинственной организации «Десять колец». Теперь герою предстоит противостоять призракам из собственного прошлого.

Второе место получил американский фильм ужасов «Злое». Картина собрала за уикенд 51,2 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает вторая часть мультфильма «Босс-молокосос», взявшая 49,7 миллиона рублей, пишет «МИР 24».

На прошлой неделе в прокат вышла картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Фильм получил Приз Vulcain Prize на Каннском кинофестивале. Скоро лента будет представлена еще на одном международном кинофестивале. На этот раз в Лондоне.