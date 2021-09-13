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Анна Фрадкина в студии Медиагруппы «Патриот» представит проект «Возвращенцы»
Общество
Анна Фрадкина в студии Медиагруппы «Патриот» представит проект «Возвращенцы»
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

В последнее десятилетие в Россию возвращаются тысячи эмигрантов, покинувших страну в годы перестройки и кризиса 90-х: ученые, бизнесмены, художники. Популярная телеведущая, журналист Анна Фрадкина в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» побеседует с художником Борисом Рачковским, который покинул Россию на продолжительное время, а сейчас вернулся.

Что заставляет россиян покидать Родину?

Почему «возвращенцев» становится все больше?

Может ли художник успешно творить за пределами своей страны?

Эти и другие темы обсудят телеведущая Анна Фрадкина и художник Борис Рачковский в студии Медиагруппы «Патриот».

Эфир пройдет в понедельник, 13 сентября, в 14:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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эмигранты соотечественники анна фрадкина борис рачковский
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