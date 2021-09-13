Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 09:37
09:31
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения трупа скульптора в новосибирском отеле
09:29
Общество
Циклон «Кийан» принесет в Петербург похолодание и дожди в понедельник
09:24
Экономика
Производители куриного мяса попросили у Минсельхоза новых работников
09:22
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 13 сентября, праздники, факты, люди
09:21
Происшествия
Талибы казнили банду похитителей детей в Мазари-Шарифе
09:21
Общество
Петербург отметил 800 лет со дня рождения Александра Невского праздничным салютом
09:17
Происшествия
Сотрудники МЧС экстренно ликвидируют разлив нефти под Новосибирском
09:16
Общество
Пермяки задолжали за услуги ЖКХ более 3 миллиардов рублей
09:15
Общество
Биолог Павел Глазков сфотографировал серых цапель на севере Петербурга
09:14
Происшествия
ДТП в Саратовской области унесло жизни двух взрослых и ребенка
Все новости

Производители куриного мяса попросили у Минсельхоза новых работников

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 09:24
Экономика
Производители куриного мяса попросили у Минсельхоза новых работников
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 сентября. Птицеводческие фирмы обсудили с Минсельхозом ситуацию на рынке труда.

Предприниматели, занимающиеся птицеводством в России, испытывают сейчас нехватку кадров. На рынке наблюдается высокий уровень конкуренции, а дефицит приезжей рабочей силы из стран ближнего зарубежья усугубляет ситуацию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Представители отрасли указывают на нехватку до 6 тыс. сотрудников. По этой причине игроки рынка намереваются поднять заработную плату персоналу в обмен на снижение обязательных выплат в пользу государства по пенсионному и медицинскому страхованию рабочих.

Министерство сельского хозяйства проводило специальное совещание для обсуждения имеющихся проблем в секторе с участниками птицеводческого сектора. Представители ведомства отмечают, что данная ситуация единична и объясняется уходом работников на более оплачиваемые должности в других сферах.

Возросшая популярность сервисов доставки забирает часть сотрудников из отрасли, считают в компании «Черкизово», указывая на серьезное влияние конкуренции на рынке. По информации НСП, в период с января по июль текущего года объем производства мяса в России уменьшился на 1,9%, составив 3,5 млн тонн. Как убеждены в Минсельхозе, этот год будет закрыт по данному показателю уровнем, аналогичным к итогам прошлого года.

Пресс-служба министерства ранее указывала на то, что стоимость мяса в стране постепенно будет сокращаться, так как спрос на данный товар снизится по нескольким причинам.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Производители куриного мяса попросили у Минсельхоза новых работников
рынок труда трудовые мигранты дефицит кадров Минсельхоз России птицеводческие компании
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru