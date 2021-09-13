Производители куриного мяса попросили у Минсельхоза новых работников

Москва, 13 сентября. Птицеводческие фирмы обсудили с Минсельхозом ситуацию на рынке труда.

Предприниматели, занимающиеся птицеводством в России, испытывают сейчас нехватку кадров. На рынке наблюдается высокий уровень конкуренции, а дефицит приезжей рабочей силы из стран ближнего зарубежья усугубляет ситуацию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Представители отрасли указывают на нехватку до 6 тыс. сотрудников. По этой причине игроки рынка намереваются поднять заработную плату персоналу в обмен на снижение обязательных выплат в пользу государства по пенсионному и медицинскому страхованию рабочих.

Министерство сельского хозяйства проводило специальное совещание для обсуждения имеющихся проблем в секторе с участниками птицеводческого сектора. Представители ведомства отмечают, что данная ситуация единична и объясняется уходом работников на более оплачиваемые должности в других сферах.

Возросшая популярность сервисов доставки забирает часть сотрудников из отрасли, считают в компании «Черкизово», указывая на серьезное влияние конкуренции на рынке. По информации НСП, в период с января по июль текущего года объем производства мяса в России уменьшился на 1,9%, составив 3,5 млн тонн. Как убеждены в Минсельхозе, этот год будет закрыт по данному показателю уровнем, аналогичным к итогам прошлого года.

Пресс-служба министерства ранее указывала на то, что стоимость мяса в стране постепенно будет сокращаться, так как спрос на данный товар снизится по нескольким причинам.