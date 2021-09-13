Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 11:06
11:06
Общество
Эфир: Как Петербург отмечает 800-летие Александра Невского
11:03
Политика
В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
11:02
Шоу-бизнес
Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
10:59
Происшествия
Материалы дела о крушении L-410 под Иркутском перенаправлены в центральный аппарат СК
10:58
Весь мир
На США надвигается новый шторм «Николас»
10:58
Общество
Американец рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания
10:54
Экономика
Заработок звезд на рекламе в Instagram подсчитали аналитики Yoloco
10:54
Происшествия
Специалисты обнаружили второй черный ящик на месте крушения L-410 в Иркутской области
10:53
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис подписал постановление о создании парка «Териберка»
10:53
Происшествия
СК показал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области
Все новости

10-метровое граффити с котом Мостиком украсило федеральную трассу «Таврида»
Общество

Кот по кличке Мостик давно известен россиянам, как главный символ Крымского моста. Ведь не зря он провел на стройплощадке почти пять лет и видел всю работу — от установки первой глубоководной сваи до пуска автомобилей. Он собственными лапами проверил надежность железнодорожных путей и принял непосредственное участие в открытии моста, где лично встретился с президентом.

Рисунок с пушистым символом стройки стал частью фестиваля «Таврида.АРТ», в котором приняло участие восемь художников из Москвы, Краснодара и других городов. Художники изучили десятки фотографий Мостика, чтобы точнее передать его внешний облик и характер. Портрет нарисовали за четыре дня специальными красками для росписи бетонных стен, а для его создания понадобилось почти 400 аэрозольных баллончиков.

Художник Иван Разумовский, нарисовавший кота, уверяет, что водителям не нужно резко тормозить, чтобы разглядеть рисунок. Его видно издалека. Портрет достаточно большой, без мелких деталей. Он «читается» вместе с дорогой и не создает угрозу безопасности движения.

Ранее рыжий символ полуострова уже украсил одну из опор Крымского моста. 20-метровое изображение кота, лежащего на руках у строителя посвящено команде, соединившей берега Керченского пролива, а это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / 10-метровое граффити с котом Мостиком украсило федеральную трассу «Таврида»
крым кот мост таврида
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru