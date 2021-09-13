10-метровое граффити с котом Мостиком украсило федеральную трассу «Таврида»

Кот по кличке Мостик давно известен россиянам, как главный символ Крымского моста. Ведь не зря он провел на стройплощадке почти пять лет и видел всю работу — от установки первой глубоководной сваи до пуска автомобилей. Он собственными лапами проверил надежность железнодорожных путей и принял непосредственное участие в открытии моста, где лично встретился с президентом.

Рисунок с пушистым символом стройки стал частью фестиваля «Таврида.АРТ», в котором приняло участие восемь художников из Москвы, Краснодара и других городов. Художники изучили десятки фотографий Мостика, чтобы точнее передать его внешний облик и характер. Портрет нарисовали за четыре дня специальными красками для росписи бетонных стен, а для его создания понадобилось почти 400 аэрозольных баллончиков.

Художник Иван Разумовский, нарисовавший кота, уверяет, что водителям не нужно резко тормозить, чтобы разглядеть рисунок. Его видно издалека. Портрет достаточно большой, без мелких деталей. Он «читается» вместе с дорогой и не создает угрозу безопасности движения.

Ранее рыжий символ полуострова уже украсил одну из опор Крымского моста. 20-метровое изображение кота, лежащего на руках у строителя посвящено команде, соединившей берега Керченского пролива, а это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей России.