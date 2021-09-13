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Кто и как готовит концерт-посвящение Александру Невскому в Петербурге
Общество
Кто и как готовит концерт-посвящение Александру Невскому в Петербурге
Невские Новости  /  Светлана Дремина

С 12 по 19 сентября Санкт-Петербург празднует 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В городе пройдут шествия, концерты, литературные и исторические вечера. Однако единственный концерт, на котором прозвучат сочинения, посвященные только Александру Невскому, состоится в Александро-Невской лавре 17 сентября в Духовно-просветительском центре «Святодуховский». В концерте примут участие известные ансамбли и хоры, солисты петербургских театров, исполнители духовной музыки.

Молодые композиторы Санкт-Петербурга и других городов России, а также композиторы из Германии, Швеции, США будут воспевать в своих произведениях Александра Невского. Прозвучат гимны, песнопения, стихиры, тропари и кондаки, прославляющие жизнь и деяния защитника Отечества.

Почему фигура великого полководца так важна для современников? Какие произведения буду исполнены на концерте? Что можно ответить критикам Александра Невского, которые упрекают его за сотрудничество с Золотой Ордой? Кто из зарубежных гостей будет участвовать в концерте? Каких талантов у Александра Невского было больше — полководца или дипломата? Какие необычные инструменты будут использованы на концерте?

Об этом на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот» расскажут:

  • Валентина Копылова-Панченко, руководитель хора Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл», заслуженная артистка России;
  • Анна Абикулова, лауреат международных конкурсов, автор-исполнитель песен духовного содержания.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 13 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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