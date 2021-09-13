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«Этот день в истории». Что произошло 13 сентября, праздники, факты, люди

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 09:23
Общество

Сегодня российские «айтишники» отмечают свой профессиональный праздник День программиста. Точной даты у этого события нет. Чтобы понять, когда отмечать этот день, нужно отсчитать 256 дней от начала года. Спросите почему все так сложно? потому что число 256 - священное в языке программирования, оно является количеством разных значений, которые можно выразить при помощи 8-разрядного байта. Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое электронное устройство — от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением - в свое время прошли через руки специалистов по программированию. Традиционно в этот день виновники торжества получают поздравления и подарки от коллег и близких людей.

13 сентября отмечают 285 лет со дня основания Челябинска. Именно в этот день в 1736 года на берегу реки Миасс была заложена крепость, которая дала жизнь большому городу. Город неформально называют столицей Южного Урала. Считается, что он расположен на геологической границе Урала и Сибири.

В 1929 году английский бактериолог Александр Флеминг продемонстрировал медицинскому сообществу открытый им первый антибиотик пенициллин, ученый обнаружил, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудителей инфекции. Открытие произошло случайно, но стало очень своевременным, уже в период Второй мировой войны в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. В СССР выпуск пенициллина тоже был налажен в промышленных масштабах, его первые порции поступили в госпитали и на фронт в 1944 году. Пенициллин стал незаменимым лекарством и спас жизни многим людям.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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