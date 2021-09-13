«Этот день в истории». Что произошло 13 сентября, праздники, факты, люди

Сегодня российские «айтишники» отмечают свой профессиональный праздник — День программиста. Точной даты у этого события нет. Чтобы понять, когда отмечать этот день, нужно отсчитать 256 дней от начала года. Спросите почему все так сложно? — потому что число 256 - священное в языке программирования, оно является количеством разных значений, которые можно выразить при помощи 8-разрядного байта. Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое электронное устройство — от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением - в свое время прошли через руки специалистов по программированию. Традиционно в этот день виновники торжества получают поздравления и подарки от коллег и близких людей.

13 сентября отмечают 285 лет со дня основания Челябинска. Именно в этот день в 1736 года на берегу реки Миасс была заложена крепость, которая дала жизнь большому городу. Город неформально называют столицей Южного Урала. Считается, что он расположен на геологической границе Урала и Сибири.

В 1929 году английский бактериолог Александр Флеминг продемонстрировал медицинскому сообществу открытый им первый антибиотик — пенициллин, ученый обнаружил, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудителей инфекции. Открытие произошло случайно, но стало очень своевременным, уже в период Второй мировой войны в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. В СССР выпуск пенициллина тоже был налажен в промышленных масштабах, его первые порции поступили в госпитали и на фронт в 1944 году. Пенициллин стал незаменимым лекарством и спас жизни многим людям.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».