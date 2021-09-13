Почему дорожает борщовый набор и мясо, расскажет Михаил Шконда

В России снова подорожали мясные полуфабрикаты, мясо, а также продукция птицефабрик. Ранее объектами внимания властей из-за роста цен были сахар и подсолнечное масло, по которым между производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о заморозке цен. На сахар они прекратили свое действие 1 июня, на подсолнечное масло соглашение актуально до 1 октября.

Какие факторы влияют на рост цен? Как много импортных составляющих используют наши фермерские хозяйства — удобрений, семян или пестицидов? Почему фермеры отдают свою продукцию за бесценок посредникам, но не продают в кооперативных магазинах? Как стать фермером и организовать рентабельное сельскохозяйственное производство?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

Брифинг пройдет в понедельник, 13 сентября, в 10:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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