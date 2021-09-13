Курс рубля укрепился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 13 сентября. Торги Московской биржи открылись укреплением российской валюты к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нацвалюта США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократилась на 0,25 копейки и составила 73,172 рубля. Европейская валюта также продемонстрировала снижение. Она подешевела на 9,5 копейки, до 86,35 рубля за евро.

На текущей неделе российская валюта будет испытывать поддержку со стороны довольно жесткой риторики Центрального банка РФ. Такое заявление сделала аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева. Положительным фактором для рубля также выступят довольно высокие цены на нефть, отметила она.