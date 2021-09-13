Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 09:37
09:31
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения трупа скульптора в новосибирском отеле
09:29
Общество
Циклон «Кийан» принесет в Петербург похолодание и дожди в понедельник
09:24
Экономика
Производители куриного мяса попросили у Минсельхоза новых работников
09:22
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 13 сентября, праздники, факты, люди
09:21
Происшествия
Талибы казнили банду похитителей детей в Мазари-Шарифе
09:21
Общество
Петербург отметил 800 лет со дня рождения Александра Невского праздничным салютом
09:17
Происшествия
Сотрудники МЧС экстренно ликвидируют разлив нефти под Новосибирском
09:16
Общество
Пермяки задолжали за услуги ЖКХ более 3 миллиардов рублей
09:15
Общество
Биолог Павел Глазков сфотографировал серых цапель на севере Петербурга
09:14
Происшествия
ДТП в Саратовской области унесло жизни двух взрослых и ребенка
Все новости

Режиссер «Матрицы-4» объяснила, почему сняла фильм без своей сестры

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 08:53
Шоу-бизнес
Режиссер «Матрицы-4» объяснила, почему сняла фильм без своей сестры
Кадр из фильма «Матрица»

Лос-Анджелес, 13 сентября. Режиссер фильма «Матрица: Воскрешение» Лана Вачовски рассказала, почему она сняла четвертую часть известной кинофраншизы без своей сестры Лилли Вачовски.

Обе постановщицы сняли всю трилогию «Матрица», но работать над квадриквелом решилась только Лана. Она дала интервью, в котором объяснила, по какой причине ее сестра не стала подписывать контракт с компанией Warner Bros.

Режиссер рассказала, что долго переживала смерть родителей и близкого друга. Она решила вернуть к жизни дорогих ей персонажей (Нео и Тринити — Прим. ред.), поскольку это могло бы ее утешить. Лана предпочла выплеснуть свое горе через искусство и снять «Матрицу-4».

«А потом я спросила Лилли, хочет ли она этого, и она захотела иначе относиться к своему горю. Она училась в художественной школе, и она была на другом пути, и она не хотела идти этим путем, чтобы справиться со своим горем. Но, вы знаете, история развивалась, и я рассказала своей жене эту историю, и она сказала: «О боже, ты должна это сделать». Я подумала: «Уф, Матрица, не могу туда вернуться». Я спросила своих друзей, и мои друзья действительно были тем катализатором принятия решений, который помог мне сказать: «Хорошо, да, давайте сделаем это», потому что эти люди действительно являются причиной того, что мы вернулись и сделали это снова», — отметила Вачовски.

Ранее культуролог Андрей Пархоменко в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что «Матрица-4» может быть приквелом к оригинальной трилогии.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер «Матрицы-4» объяснила, почему сняла фильм без своей сестры
кино матрица лана вачовски лили вачовски
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru