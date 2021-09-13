Режиссер «Матрицы-4» объяснила, почему сняла фильм без своей сестры

Лос-Анджелес, 13 сентября. Режиссер фильма «Матрица: Воскрешение» Лана Вачовски рассказала, почему она сняла четвертую часть известной кинофраншизы без своей сестры Лилли Вачовски.

Обе постановщицы сняли всю трилогию «Матрица», но работать над квадриквелом решилась только Лана. Она дала интервью, в котором объяснила, по какой причине ее сестра не стала подписывать контракт с компанией Warner Bros.

Режиссер рассказала, что долго переживала смерть родителей и близкого друга. Она решила вернуть к жизни дорогих ей персонажей (Нео и Тринити — Прим. ред.), поскольку это могло бы ее утешить. Лана предпочла выплеснуть свое горе через искусство и снять «Матрицу-4».

«А потом я спросила Лилли, хочет ли она этого, и она захотела иначе относиться к своему горю. Она училась в художественной школе, и она была на другом пути, и она не хотела идти этим путем, чтобы справиться со своим горем. Но, вы знаете, история развивалась, и я рассказала своей жене эту историю, и она сказала: «О боже, ты должна это сделать». Я подумала: «Уф, Матрица, не могу туда вернуться». Я спросила своих друзей, и мои друзья действительно были тем катализатором принятия решений, который помог мне сказать: «Хорошо, да, давайте сделаем это», потому что эти люди действительно являются причиной того, что мы вернулись и сделали это снова», — отметила Вачовски.

Ранее культуролог Андрей Пархоменко в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что «Матрица-4» может быть приквелом к оригинальной трилогии.