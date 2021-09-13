Минсельхоз вслед за Минэкомразвития предложил отсрочить реформу РОП

Москва, 13 сентября. Минсельхоз, как и Минэкономразвития, предложил отсрочить реформу расширенной ответственности производителя (РОП).

Изначально реформа была запланирована на 2022 год, но ее перенесут до 2025 года. По данным ведомства, обязательства по утилизации должны расти постепенно. Сама реформа подразумевает 100% утилизации упаковки. Это следует из письма замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, передает РБК.

«Минсельхоз России поддерживает основные предложения отраслевых союзов, а также считает целесообразным рассмотрение данного вопроса на площадке правительства с участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств», — сказал представитель Минсельхоза.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов прокомментировал реформу расширенной ответственности производителя (РОП). В рамках РОП все еще удавалось собирать с производителей товаров и упаковки лишь четыре млрд рублей в год на утилизацию. Козлов отметил, что необходимо понимать и видеть историю этих продуктов до момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и остальные процессы.