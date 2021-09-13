Обозреватель Kuruma News отметил уникальность российского кроссовера УАЗ

Токио, 13 сентября. Обозреватель японского портала Kuruma News оценил уникальность российского автомобиля УАЗ, а также включил его в список уникальных кроссоверов мира.

Автор статьи отметил, что полноприводный фургон УАЗ-452 до сих пор выпускают в России, хотя он был разработан еще в 1965 году. Современная модель носит название СГР.

Обозреватель подчеркнул, что внешне кроссовер напоминает старые японские автомобили, которые имели схожий внешний вид кузова с круглыми фарами и небольшой радиаторной решеткой.

Внешне и по техническим параметрам автомобиль практически не изменился. Простота интерьера и надежность кроссовера УАЗ оставит его в эксплуатации еще долгое время.

Недавно стало известно, что продукция автомобилестроительных компаний из Китая пользуется повышенным спросом в России на фоне дефицита микрочипов.