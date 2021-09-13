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Режиссер «Матрицы-4» рассказала о реакции Киану Ривза на трейлер фильма

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 08:41
Шоу-бизнес
Режиссер «Матрицы-4» рассказала о реакции Киану Ривза на трейлер фильма
Кадр из фильма «Матрица 4»

Лос-Анджелес, 13 сентября. Голливудский режиссер Лана Вачовски описала реакцию актера Киану Ривза на трейлер фильма «Матрица: Воскрешение».

Оригинальная трилогия завершилась в 2003 году на киноленте «Матрица: Революция». Однако недавно стало известно, что фанаты увидят продолжение известной франшизы. Несмотря на смерть главного персонажа Нео, Киану Ривз вновь вернется к этой роли, а вместе с ним Кэрри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниоба) и Ламбер Уилсон (Меровинген). Впрочем, Лоуренс Фишборн не будет играть Морфеуса. Его молодую версию, судя по представленному видео, сыграет Яхья Абдул-Матин II.

Официальный трейлер «Матрицы-4» был представлен 10 сентября. Однако актерский состав ознакомился с ним раньше. Лана Вачовски дала интервью, в котором рассказала о реакции главной звезды кинофраншизы. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Мы показали фильм Киану, и он действительно был поражен им, и он сказал что-то типичное для Киану, где это невероятно проницательно. И он просто как бы сидел там, и вы не ожидаете, что в этот момент от него произойдет, какое-то невероятное откровение», — рассказала режиссер.

Она добавила, что он просмотрел видео. После этого он дал небольшой комментарий.

«20 лет назад вы рассказали историю, в которой вы описали предстоящие 20 лет и проблемы природы цифровой, виртуальной жизни, и как это повлияет на нас, как мы думаем об этом. Это дало нам рамки, чтобы мы могли думать об этом и говорить. И ты взяла одного и того же персонажа, одни и те же истории, и каким-то образом ты сделала это спустя двадцать лет. Как ты это сделала?» — поделился впечатлениями Ривз.

Ранее стало известно, что четвертая часть киберфраншизы «Матрица» является самым ожидаемым фильмом года. На YouTube-канале Warner Bros. трейлер «Матрицы. Воскрешение» набрал свыше 15 млн просмотров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер «Матрицы-4» рассказала о реакции Киану Ривза на трейлер фильма
кино киану ривз Матрица-4 лана вачовски
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