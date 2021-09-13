Три знака зодиака среди мужчин не представляют своей жизни без любви

Москва, 13 сентября. Всего три знака зодиака среди мужчин не могут жить без флирта, влюбленности и настоящей любви.

Для начала это Весы. Представители этого знака зодиака постоянно флиртуют и обольщают. Они всегда стремятся к нежности, вниманию и любви, испытывая в этом потребность, как в воздухе. Весы не видят смысла существовать без свиданий, поцелуев и предвкушения. Однако этот знак не может быть только с одним человеком, рассказал Инги Слиж, передает FTimes.

Близнецы каждый раз влюбляются, как в последний. Если этот знак любит, то с полной самоотдачей. Каждого партнера Близнецы считают единственным в жизни. Эти мужчины всегда отдают всю нежность и теплоту. Однако отношения у этого знака не долговечны.

Стрельцы очень быстро загораются, но также быстро могут потерять интерес к партнеру, поэтому им свойственно меня партнеров как перчатки. Однако Стрельцы никогда не изменяют своему партнеру.

Ранее сообщалось, что близнецы оказались самым вдохновляющим мужчин знаком зодиака. Четыре представительницы зодиакального круга обладают мощнейшей энергетикой, способной вдохновить на успех любого мужчину. Также среди этого перечня оказались женщины-Львы, Козероги и Рыбы.