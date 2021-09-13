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Горячая линия по вопросам качества мяса и рыбы открылась в России
Общество
Горячая линия по вопросам качества мяса и рыбы открылась в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 сентября. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции с 13 сентября.

Специалисты регулятора ответят на вопросы россиян о качестве, безопасности и сроках годности рыбной и мясной продукции. Также гражданам расскажут о требованиях к маркировке, дадут рекомендации по выбору качественных продуктов и соблюдению правил при приготовлении мяса и рыбы.

Консультацию можно получить с 13 по 24 сентября. Телефон для связи россияне смогут найти на официальных сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам России.

Недавно, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что злоупотребление красным мясом в рационе может привести к развитию рака кишечника. По его словам, этот продукт рассматривается как канцероген наравне с табаком и алкоголем.

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