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Вин Дизель намекнул на «Форсаж-10» через аккаунт в Instagram
Шоу-бизнес
Вин Дизель намекнул на «Форсаж-10» через аккаунт в Instagram
Global Look Press  /  Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com

Рим, 13 сентября. Актер Вин Дизель отправился в Италию, где посетил заезд «Формулы-1». Он снял короткое видео, на котором, вероятно, намекает на некоторые детали сюжета фильма «Форсаж-10».

Несмотря на то, что точная дата грядущей киноленты уже известна, фанаты до сих пор почти ничего не знают о проекте. Однако исполнитель роли Доминика Торетто, похоже, намекнул на некоторые детали сюжета киноленты.

Актер снял селфи-видео с гоночной трассы «Формулы-1». На нем он одет в футболку с надписью «Форсаж», именами «Торетто» и «О"Коннер» и словом «Братство».

«Гонка! Грядут большие события...», — подписал пост Дизель.

Ожидается, что финал известной гоночной саги будет состоять из двух частей. Следующий фильм будет презентован на экранах кинотеатров 7 апреля 2023 года. Его режиссером назначен Джастин Лин. Главными актерами являются Вин Дизель, Мишель Родригес, Лудакрис и Тайриз Гибсон.

Ранее стало известно, что голливудский актер Вин Дизель отправился на отдых в Италию, где его поймали папарацци. На опубликованных снимках артиста просто не узнать.

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кино форсаж вин дизель
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